"Ho ancora un paio di dubbi", rivedi le parole del CT Mancini in vista della gara con l'Austria

"I ragazzi devono essere felici di giocare a Wembley, sarà un'esperienza stupenda anche se vogliamo tornarci. Tutto dipende da noi, quello che abbiamo fatto in questi anni è stato importante. Il calcio è anche questo, dobbiamo avere un atteggiamento positivo. Sarà una bellissima partita, dobbiamo divertirci. È questo il nostro obiettivo, in uno stadio così bello dobbiamo fare un'ottima partita. Verratti-Locatelli unico dubbio? No, ho ancora un paio di dubbi, ma non ci saranno problemi. Chi andrà in campo farà la sua partita, lo si è visto con il Galles. L'Austria è un'ottima squadra, non sarà semplice", così il CT dell'Italia Roberto Mancini, intervenuto ai microfoni di Sky, alla vigilia della sfida con l'Austria.