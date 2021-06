Hojbjerg e il Facetime con Eriksen: "Eravamo tutti di fronte a lui, è stato fantastico"

Il centrocampista della Danimarca, Pierre-Emile Hojbjerg, ha parlato ai microfoni della UEFA su quello che è successo a Eriksen. "Per me la cosa più importante è che Crhristian stia bene e che la famiglia sia con lui. Allora riesco ad andare avanti e affrontare la situazione, ma non è questo l'essenziale. Ciò che conta è che Christian stia meglio. Se sta bene io sto bene. Abbiamo parlato con lui domenica ed è stato importante, ha detto che dobbiamo andare avanti e essere pronti per la partita di giovedì. Eravamo seduti tutti insieme e lui era collegato con Facetime. Tutti di fronte a lui, è stato fantastico".