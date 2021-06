Le pagelle di Gosens: forza, entusiasmo e gol. Prestazione capolavoro, che spettacolo

L'MVP di Portogallo-Germania, gara che ha visto i tedeschi trionfare col risultato di 4-2, è senza dubbio Robin Gosens. Anzi, è "MVP per distacco", come titoliamo noi di TMW nelle pagelle del match, assegnandogli un bell'8. E' il pomeriggio della consacrazione per l'esterno dell'Atalanta, la "forza ed entusiasmo che mancavano alla Germania", scrive La Gazzetta dello Sport, voto 8,5 come per il Corriere della Sera e il Corriere dello Sport. Tuttosport parla di "prestazione capolavoro", che spettacolo questo Gosens.

I VOTI DI GOSENS

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8,5

Corriere della Sera: 8,5

Corriere dello Sport: 8,5

Tuttosport: 8