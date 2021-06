Le pagelle di Lukaku: le sue partenze seminano il panico, i due gol sono figli della sua forza

Nel successo del Belgio contro la Danimarca, in rimonta, c'è tanto anche di Romelu Lukaku, malgrado stavolta il centravanti dell'Inter non trovi il gol. E' tra i pochi a fare bene nel primo tempo da dimenticare della sua squadra, poi avvia la remuntada e partecipa anche al 2-1. Per noi di TMW è da 6,5 la sua prova, mentre per il Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport vale mezzo punto in più: "I due gol sono figli della sua forza". Addirittura da 7,5 per Tuttosport: "Le sue partenze seminano il panico".

I VOTI DI LUKAKU

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5