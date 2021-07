Le pagelle di Maehle: il cross di rivela è un’opera d’arte. Una carezza delicata prima del bacio



C’è tanta Italia, nella Danimarca che batte la Repubblica Ceca, corre anche per Eriksen e sogna di poter vincere Euro 2020. Nel 2-1 di ieri, brilla la perla di Joakim Maehle, autore dell’assist per la rete di Kasper Dolberg. “Una carezza delicata - scrive Tuttosport - prima del bacio di Dolberg”. 7,5 per la Gazzetta dello Sport: “La trivela non è certo roba danese, ma quel cross è un’opera d’arte”

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

la Repubblica: 7

Corriere della Sera: 7