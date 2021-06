Le pagelle di Maehle: un tempo da protagonista. Alta velocità, alta intensità. Atalanta style

"Alta velocità, alta intensità. Atalanta style". Scrive così La Gazzetta dello Sport per descrivere la prestazione di Joakim Maehle contro il Belgio, MVP secondo la Rosea. La sua prova è da 7, anche per il Corriere dello Sport e per noi di TMW: "Non dà un attimo di tregua al diretto avversario". Soltanto sufficiente, invece, per Tuttosport: "Un tempo da protagonista e uno in riserva".

I VOTI DI MAEHLE

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6