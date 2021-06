Il ct danese: "Che sollievo vedere Eriksen vivo. Era solo preoccupato per noi, tipico di lui"

Christian Eriksen sta bene, pur essendo ancora in ospedale per i necessari accertamenti dopo lo spaventoso malore di ieri. E oggi ha visto la sua squadra, la sua Danimarca, in videochiamata. Lo ha raccontato, riuscendo a non cedere il passo alle lacrime, il ct Kasper Hulmand: “È stato un enorme sollievo vedere Christian sorridere oggi. La squadra ha reagito in maniera coraggiosa allo shock. Sono felice di aver visto Christian vivo. Era preoccupato per noi e per la sua famiglia, ha detto che non si ricordava molto e che era preoccupato per noi. È tipico di lui, questo dimostra che grande giocatore e che grande persona sia. Voleva che giocassimo, è un calciatore e si sente meglio quando si gioca a calcio. Cercheremo di giocare per lui”.

Qui la conferenza stampa organizzata oggi dalla federcalcio danese.