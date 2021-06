Il punto sul Girone C: il gruppo con più gol segnati. Olanda-Austria è uno spareggio

Più equilibrato di quel che direbbero i risultati, dato che l’Olanda ha decisamente sofferto e anche l’Austria ha trovato la vittoria solo nel finale. Sta di fatto che la classifica vede le due vincenti prime in classifica e destinate a sfidarsi nella prossima giornata in quello che sarà a questo punto una ero e proprio spareggio per gli ottavi di finale. Quasi ultima chance per Ucraina e Macedonia del Nord, a meno di una serie di pareggi, ma fin qui se ne sono visti pochissimi. Da segnalare come sia stato il raggruppamento con più gol in questi Europei: ben nove in sole due giornate.

Il calendario

Austria-Macedonia del Nord 3-1

Marcatori: 18’ Lainer (A), 28’ Pandev (M), 78’ Gregoritsch (A), 89’ st Arnautovic (A)

Olanda-Ucraina 3-2

Marcatori: 52’ Wijnaldum (O), 59’ Weghorst (O), 75’ Yarmolenko (U), 79’ Yaremchuk (U), 85’ st Dumfries (O)

Ucraina-Macedonia del Nord (17 giugno ore 15)

Olanda-Austria (17 giugno ore 21)

Macedonia del Nord-Olanda (21 giugno ore 18)

Ucraina-Austria (21 giugno ore 18)

La classifica

Austria 3

Olanda 3

Ucraina 0

Macedonia del Nord 0

Gli incroci

La prima affronterà una delle migliori terze (dai gironi D/E/F), la seconda affronterà la prima del girone A.