Inghilterra-Germania, Kane: "Non segno? Gli attaccanti a volte subiscono degli incantesimi"

Harry Kane è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Germania. Sulla sua astinenza da gol: "Ho sempre detto che da attaccante subisci degli incantesimi, a volte buoni, altri che ti portano a situazioni che non vanno per il verso giusto. La cosa più importante per me è che noi stiamo vincendo le partite. Il primo obiettivo era qualificarsi, cosa che abbiamo fatto. Il secondo è cercare ora di raggiungere i quarti di finale. Che segni o meno, la cosa più importante è che stiamo vincendo".