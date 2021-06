Inghilterra, il messaggio di Southgate per Eriksen: "Rincuorati dalle ultime notizie"

Anche il c.t. dell'Inghilterra Southgate, tramite i canali ufficiali della sua Federcalcio, ha voluto esprimere un pensiero per Christian Eriksen, colpito da malore nel match tra Danimarca e Finlandia: "Siamo rincuorati dagli aggiornamenti di questa sera della Federazione danese. A nome della FA, dei giocatori e del nostro staff, rivolgiamo i nostri migliori auguri a Christian e alle persone a lui vicine. Rendiamo omaggio a coloro che sono andati in suo soccorso con tanta cura. I nostri pensieri questa sera vanno a Eriksen e alla sua famiglia".

A message from #ThreeLions boss Gareth Southgate:

"We are encouraged by the update from @DBUfodbold this evening. On behalf of The @FA, our players and staff, we send our very best wishes to Christian and those close to him." pic.twitter.com/qRY5OlkoLx

— England (@England) June 12, 2021