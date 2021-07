Inghilterra in semifinale, il Premier Johnson entusiasta: "Fantastica prestazione inglese"

Il premier britannico affida la propria soddisfazione a un tweet

(ANSA) - LONDRA, 03 LUG - "Fantastica prestazione dell'Inghilterra questa sera. Siamo tutti con voi per la semifinale". Al triplice fischio finale della partita dell'Olimpico, fra Ucraina e Inghilterra, valida per i quarti dell'Europeo, il premier britannico Boris Johnson ha affidato a Twitter la propria soddisfazione per la vittoria degli inglesi sull'Ucraina. Prima dell'incontro il Primo ministro britannico si era fatto fotografare in piedi su una gigantesca bandiera dell'Inghilterra, con la croce di San Giorgio, distesa all'ingresso di Downing Street. Un gesto di supporto alla squadra di Gareth Southgate che, però, ha sollevato qualche critica da parte dei tifosi scozzesi. (ANSA).