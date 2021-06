Inghilterra-Scozia 0-0, le pagelle: Kane e l'attacco non ci sono. La Tartan Army sì

INGHILTERRA-SCOZIA 0-0

INGHILTERRA

Pickford 6,5 - La Scozia non ha particolari argomenti per impensierirlo. Ma nelle due occasioni in cui serve risponde presente, con convinzione

James 6,5 - Un diesel che parte piano e cresce nella ripresa. Sia nella spinta offensiva che nelle letture difensive, come sul colpo di testa salva-risultato a metà secondo tempo

Mings 6,5 - Scomposto in alcune fasi d'impostazione, ma nelle chiusure difensive, soprattutto di testa, è praticamente impeccabile. Non sfigura al fianco di Stones

Stones 7 - E' il leader, non solo difensivo, dell'Inghilterra di Southgate. Prova subito a suonare la carica con uno stacco imperioso e colpisce il palo, gioca con la calma del veterano in fase difensiva

Shaw 6 - Spinge tanto ma con alterne fortune. Dalla sua parte O'Donnell non sembra avere argomenti convincenti per arginarlo, nonostante questo potrebbe fare decisamente di più

Rice 6 - Il mediano che deve sostenere con fisico e dinamismo l'ampio potenziale offensivo in campo. Compito svolto discretamente pur senza picchi

Phillips 5 - Va a formare con Rice la cerniera fra attacco e difesa. Si limita al compitino, raramente si fa vedere e difetta di quella personalità che una sfida del genere richiederebbe

Sterling 5 - I soliti alti e bassi, quindi la solita discontinuità, all'interno della partita. Parte forte, perde protagonismo, si fa vedere con le solite accelerazioni fino a sparire quasi dal campo nella parte finale

Mount 6 - E' il più ispirato dei 4 là davanti. Suo l'assist per il palo di Stones, sue le conclusioni più pericolose dell'Inghilterra nella prima ora di gioco. Anche se alla lunga si intristisce come i compagni

Foden 5,5 - Prova a prendere qualche iniziativa, al solito con le percussioni palla al piede. Ma manca spesso precisione e non sempre gli riesce il colpo ad effetto (dal 63' Grealish 5,5 - Il suo ingresso, già dal riscaldamento, è accolto da un'ovazione. Cosa che certamente non merita la sua gara)

Kane 5 - McGinn lo ferma subito con le cattive e il capitano dei Three Lions probabilmente accusa il colpo mentalmente. Spesso fuori dal gioco, quasi mai in grado di fare la giocata. Neanche un tiro all'attivo (dal 74' Rashford sv)

Gareth Southgate 5 - La sua Inghilterra prima subisce l'energia scozzese, poi prova a mettere fuori la testa ma l'acuto dura poco. E poi i cambi: Rashford entra a 15' dalla fine, Sancho guarda tutta la partita in panchina. Nonostante l'attacco dei suoi sia assolutamente fuori fase

SCOZIA

Marshall 6,5 - L'Inghilterra, chissà poi perché, tira pochissimo in porta. Ma quando lo fa trova nell'estremo difensore scozzese uno scoglio difficile da superare

Hanley 6,5 - Il capitano del Norwich si conferma e mette in campo un'altra ottima prestazione. Chiusure pulite, tempi giusti, inserimenti quando serve

McTominay 6,5 - Arretra qualche metro rispetto alla sua solita casella, con l'obiettivo di dare esperienza e personalità ad una linea difensiva che si annuncia sollecitata. Un paio di sbavature nel primo tempo, una grande interpretazione del ruolo nella ripresa

Tierney 7 - E' uno dei migliori in campo. Assente alla prima con la Repubblica Ceca, dalle sue sventagliate nasce sempre qualcosa di pericoloso. E in fase difensiva è praticamente perfetto

O'Donnell 6,5 - Rispetto a molti dei suoi dirimpettai ci sono diversi gradi di qualità di differenza. Ma l'agonismo e lo spirito riescono a pareggiare il gap e a renderlo fra i più pericolosi nel primo tempo

McGinn 6,5 - Qualche errore di posizionamento, ma pure tante piccole cose fatte bene in entrambe le fasi di gioco. E' l'anima di una Scozia intensa e dinamica

Gilmour 6,5 - Il classe 2001 di proprietà del Chelsea ha evidenti qualità tecniche, anche se non sempre riesce a farle vedere in tutta la sua pienezza. Il peso della partita si fa sentire, ma tutto sommato se la cava con alcune giocate di spessore e tanta corsa (dal 77' Armstrong 6,5 - Entra bene in partita, creando situazioni interessanti sulla corsia sinistra)

McGregor 6,5 - Difetta di dinamismo in certi frangenti, ma sa tenere la palla fra i piedi e ha la giusta esperienza per gestire pressioni come quelle di questa sera. E in fondo la sua Scozia ha bisogno di questo

Robertson 7 - Altra ottima partita del capitano ed esterno del Liverpool dopo la grande prova con la Repubblica Ceca. Solca la fascia, mette cross, incita i compagni e chiude diverse situazioni pericolose in fase difensiva

Dykes 6 - Viene spesso stretto nella morsa dei centrali inglesi e non sempre sembra fare la cosa giusta. La farebbe al 62' con un gran tiro dal limite, ma James si immola e salva sulla linea

Adams 6,5 - Si muove, svaria, chiede il pallone, crea apprensione alla retroguardia inglese. La squadra si fida e lo cerca, anche se il gol non arriva (dall'86' Nisbet sv)

Steve Clarke 7 - Organizza la sua Tartan Army come meglio non potrebbe. Avrebbe addirittura meritato il successo, la sua Scozia. Ma i sorrisi dei giocatori a fine partita fanno capire quanto conti anche solo un pareggio