Inghilterra, Shaw: "Nessuna divisione in squadra. Siamo un gruppo di fratelli"

Intervistato dal sito ufficiale della UEFA, il difensore inglese Luke Shaw si è soffermato sul gruppo: "Non c'è nessuna divisione in nessuna parte della squadra. Sento che è solo un grande gruppo di fratelli, ad essere onesti. E come ho detto, tutti vogliamo il meglio l'uno per l'altro e con tanti giocatori nello stesso ruolo a volte può causare un po' di agitazione quando non si gioca, ma mi sembra che qui non sia affatto così".