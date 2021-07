Inghilterra, Stones verso la finale: "Il nostro ct Southgate ci ha chiesto di restare calmi"

"Cosa ha detto Southgate? Niente di speciale e di diverso. Ci ha chiesto di stare calmi. Con la Danimarca siamo andati ai supplementari ma siamo rimasti concentrati ed è andata bene". Così il centrale del Manchester City e dell'Inghilterra, John Stones, in conferenza stampa a due giorni dalla finale di Euro 2020 a Wembley contro l'Italia: "Possiamo diventare degli eroi? Certo che ci ho pensato. Dobbiamo dare tutto, dal nostro punto di vista. Chiunque abbia giocato in campo ha sempre dato tutto per questa maglia, per questa Nazione. Abbiamo giocato per i tifosi, è un onore giocare e lo è rappresentare la Nazione. Domenica daremo tutto per vincere".

