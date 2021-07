Inizia la spedizione azzurra in vista dei quarti: l'Italia è partita per Monaco di Baviera

Dopo l'arrivo in mattinata all'aeroporto di Firenze, l'Italia di Roberto Mancini è partita alla volta di Monaco di Baviera. Inizia, dunque, la spedizione del gruppo azzurro in vista dei quarti di finale di Euro 2020 contro il Belgio, in programma domani.