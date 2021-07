Italia, adesso c'è un altro record da inseguire: il filotto assoluto della Spagna

Con il successo sul Belgio, l'Italia è arrivata a 32 risultati utili consecutivi sotto la guida di Roberto Mancini (27 vittorie e 5 pareggi). Ma non è finita qui. Dopo aver ha superato Pozzo - sottolinea La Gazzetta dello Sport - l’Italia aveva messo la freccia anche alla grande Ungheria del ciclo 1950-54. Ieri ha sorpassato anche il ciclo del l’Argentina 1991-93 (31 partite senza perdere). E adesso la Nazionale vola all’inseguimento del primo posto, occupato dall’”Invincible Armada”. La Spagna è rimasta imbattuta per 35 gare dal febbraio 2007 al giugno 2009. In mezzo a questo ciclo, guarda un po’, un Europeo vinto...