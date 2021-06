Italia, l'euforia di Pessina: "Una serata così potevo solo sognarla. Mancini trasmette fiducia"

Un pomeriggio da sogno per Matteo Pessina. Il centrocampista dell'Italia che ha deciso il match contro il Galles ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Forse potevo solo sognarla. E' stata una partita perfetta, quella che tutti i giocatori si immaginano. Decidere una partita in una competizione così importante in una squadra così forte. Non dormirò per qualche settimana".

Quando hai saputo che avresti giocato?

"Oggi lo ha detto prima di venire qua. Non l'aveva data fino a poche prima della partita. Non sapevo se giocavo o meno ma mi sono preparato nella stessa maniera".

Una candidatura per gli ottavi di finale?

"Come ho già detto, questa squadra è bellissima e fortissima. Ogni giocatore che va in campo dà il massimo, il mister riesce a trasmettere fiducia a tutti anche a chi gioca meno e quando vai in campo dai tutto e riesci a giocare nella tua maniera".

Quanto c'è di Gasperini in quello che fai anche in nazionale?

"Tanto. L'ho sentito quando mi aveva convocato il mister Mancini. C'è tanto di lui perchè il gioco che facciamo qua in alcuni modi lo rispecchia e mi sono ritrovato bene anche qua".

Hai provato a rubare il trofeo di migliore in campo a Chiesa.

"No (ride ndr). E' perchè non potevate darne due. Giusto darlo a Federico".