Italia, sarà la quinta semifinale agli Europei. Di solito, gli azzurri arrivano in fondo

Quella di martedì 6 contro la Spagna sarà la quinta semifinale degli Europei per l’Italia. Che di solito, arrivata a questa fase della competizione, va oltre: soltanto in una occasione, nel 1988 contro l’URSS, gli azzurri non riuscirono ad accedere alla finale. Per il resto, memorabili le vittorie del 2000 sull’Olanda ai rigori e del 2012 sulla Germania con la firma (e gli addominali) di Balotelli. Nel 1968 decise invece la monetina, dopo il risultato di 0-0 (i rigori vennero introdotti soltanto nell’edizione successiva) sempre contro la selezione sovietica.