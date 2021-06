Italia, stasera al via l'Europeo: accordo con Statsbomb per analizzare le partite

Per analizzare analiticamente le gare della Nazionale che stasera darà il via al suo Europeo, la Federazione ha stipulato un accordo con 'Statsbomb'. Ecco il comunicato.

We are delighted to announce a short term deal with the Italian national team, who will benefit from our cutting edge data & analysis tools

Lieti di aver firmato un accordo di breve periodo con la Nazionale Italiana, che beneficerà dei nostri dati e analitiche leader nel settore pic.twitter.com/hblSuOFYHd

— StatsBomb (@StatsBomb) June 10, 2021