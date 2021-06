Italia vincente, Bonucci: "Teniamo i piedi per terra, speriamo di dare soddisfazioni agli italiani"

Il difensore azzurro Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo contro la Turchia: "Abbiamo iniziato nella maniera giusta ma è solo la prima partita. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Siamo stati bravi, a volte qualche errore di troppo ha scatenato il loro terminale offensivo ma siamo stati bravi a chiudere. Ora dobbiamo tenere i piedi per terra e recuperare energie in vista della Svizzera".

Giocate un calcio propositivo.

"Giochiamo a calcio. E questa è la cosa che è cambiata con la gestione Mancini. E' la prima di un percorso, dobbiamo pensare partita dopo partita e guadagnare gli ottavi di finale".

Nove gare che l'Italia non subisce gol.

"Significa che c'è un grande lavoro di squadra. Quando fai tanti gol significa che la squadra lavora in un determinato modo e quando ne subisce è perchè la squadra fa un altro tipo di lavoro. Dobbiamo dire grazie ai nostri attaccanti e centrocampisti che fanno un lavoro sporco importante. I dati restano scritti, noi abbiamo guardare avanti alla partita con la Svizzera".

Cosa ti ha emozionato di più?

"Entrare in uno stadio con il pubbico. Mancavano i tifosi. Respirare questa adrenalina è bello, viviamo e giochiamo per queste emzioni. Speriamo di darne tante agli italiani che, come tutto il mondo ha sofferto. C'è una luce in fondo al tunnel e dobbiamo accenderla sempre più".