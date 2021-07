Kane decisivo, l'Italia è avvisata: "Abbiamo una grande possibilità. vincere a Wembley"

Autore del gol decisivo nella semifinale contro la Danimarca, Harry Kane non vede l'ora di giocare l'ultimo atto. Domenica, a Wembley, sarà Inghilterra-Italia: "Manca ancora una partita, fin ad adesso abbiamo disputato un grande torneo. La vittoria di oggi è arrivata in modo diverso, abbiamo dovuto lottare contro una grande Danimarca ma ce l'abbiamo fatta. Adesso abbiamo la grande possibilità di vincere il primo Europeo della nostra storia a Wembley. Godiamoci questa vittoria ma poi dobbiamo subito concentrarci in vista della finale, dobbiamo recuperare le energie".