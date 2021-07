Kane stella inglese, il Leyton Orient ci scherza su: "E pensare che ha giocato per noi"

Harry Kane trascina a suon di gol l’Inghilterra in finale a Euro 2020 e viene celebrato da tutta l’Inghilterra. Via Twitter, anche dal Leyton Orient, la squadra con la quale l’attaccante del Tottenham ha fatto il suo esordio a livello professionistico in League One, la Serie C inglese, con un bottino di 5 gol in 18 gare: “E pensare che avevamo questo qui in prestito”, scherza il club del sobborgo di Londra.