Kimmich mastica amaro: "Con la Francia non siamo stati la peggiore squadra in campo"

Joshua Kimmich ha parlato dopo il ko della Germania contro la Francia, non nascondendo un certo rammarico: "Secondo me non siamo stati la squadra peggiore in campo. Abbiamo dominato e preso un gol sfortunato, da entrambe le parti le occasioni da gol sono state pochissime. Un punto secondo me sarebbe stato giusto. La cosa positiva è che abbiamo giocato alla pari con la favorita alla vittoria finale".