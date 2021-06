"Kulusevski positivo al Covid, ma non lo sostituiremo". Rivedi le parole del ct della Svezia

Il commissario tecnico della Svezia, Janne Andersson ha commentato la positività al covid di Dejan Kulusevski: "E' triste per noi, ma soprattutto per Dejan. Non chiameremo nessuna riserva ma speriamo che possa rientrare in squadra dopo la partita contro la Spagna".

