La Francia col 3-4-3 contro la Svizzera? Varane: "Possiamo farlo, è questione di adattamento"

La Francia si prepara ad affrontare la Svizzera nell'ottavo di finale di Euro 2020 e Didier Deschamps potrebbe operare qualche cambio tattico, passando per esempio alla difesa a tre. Raphael Varane ha aperto a questa possibilità, parlando a Telefoot: "L'allenatore è aperto a questo tipo di discussione. Gli piace ricevere un feedback dai giocatori. Non esita a discutere individualmente con ciascuno in modo che ci sentiamo a nostro agio. È tutta una questione di adattamento. Abbiamo giocatori complementari e con molta qualità. C'è comunicazione, abbiamo punti di riferimento in campo. Sappiamo che possiamo giocare con diversi moduli. Lucas Hernandez? Sta meglio. Era con noi ieri e speriamo che sia al 100% per la prossima partita".