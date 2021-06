La grande prova di Paul Pogba in numeri: più recuperi, più duelli vinti e più falli subiti di tutti

vedi letture

I numeri non dicono tutto, ma spesso raccontano molto. E' questo il caso della prestazione di Paul Pogba questa sera, col centrocampista del Manchester United che è risultato essere fra i migliori in campo nel successo della Francia sulla Germania: in campo, Pogba ha recuperato 12 palloni, vinto 13 duelli individuali e subito 4 falli. Tre statistiche nelle quali il Polpo ha primeggiato rispetto agli altri giocatori in campo.