La UEFA invita Eriksen e i paramedici che lo hanno salvato alla finale di Euro2020 a Wembley

La UEFA, a prescindere da quello che sarà il destino della Danimarca, ha invitato Christian Eriksen ad assistere alla finale di Euro2020 a Wembley. Oltre al 10 danese, però, l'organismo calcistico europeo ha chiamato anche i soccorritori e i paramedici che hanno contribuito a salvargli la vita quel 12 giugno. Il numero degli inviti complessivi è 8, compresi quelli di Eriksen e della moglie, spiega ESPN.

Uno dei paramedici in questione, Peder Ersgaard, che ha ricevuto un invito VIP direttamente dal presidente Ceferin, ha così commentato a Fagbladet: "Sono eccitato come un bambino la vigilia di Natale. Sono fiero del mio lavoro, così come di quello dell'intero team. Non è stato lo sforzo di una sola persona. Ora mi piacerebbe vedere Danimarca-Italia in finale".