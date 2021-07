"Le cose difficili sono le più belle". Rivedi Mancini in conferenza dopo il successo dell'Italia

L'Italia è in finale di Euro 2020. Dopo la vittoria ai rigori contro la Spagna, in conferenza stampa da Wembley ha parlato così il ct dell'Italia, Roberto Mancini: "La mentalità? Tutti vogliono vincere, i giocatori poi volevano qualcosa di diverso. Volevano fare qualcosa che piacesse, le cose difficili sono quelle belle da fare. Ancora non abbiamo fatto nulla, dobbiamo aspettare ancora".

