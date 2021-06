Le pagelle del Portogallo - CR7 come Ali Daei. Rui Patricio vola, Ruben Dias ancora male

Rui Patricio 7 - La sua partita non meriterebbe questo voto. Ma l'intervento su Pogba al 68' tiene in vita il Portogallo, nella partita e forse anche nell'Europeo (almeno mentalmente)

Semedo 6 - "Stende" Mbappé e concede il pari alla Francia, anche se il rigore appare ben più che generoso e le sue colpe limitate. Per il resto limita il 10 francese e questo basta (dal 79' Dalot sv)

Ruben Dias 5 - Un'altra frittata dopo gli errori a ripetizione contro la Germania. Colonna e baluardo col Manchester City, stasera segna in negativo le sorti dei suoi con un fuorigioco e un'interpretazione rivedibile sul secondo gol di Benzema

Pepe 6,5 - L'usato sicuro che vorresti sempre avere con te. Mai una sbavatura, mai una giocata banale. Si capisce perché CR7 lo vuole sempre al suo fianco

Guerreiro 6 - Tiene la posizione senza forzare particolarmente la giocata. Non ha grossi problemi in fase difensiva perché Griezmann si accentra spesso e Koundé spinge il giusto

Moutinho 6,5 - Guardando lo svolgimento della partita, si capisce perché Santos lo preferisce a William Carvalho e Bruno Fernandes. I suoi passaggi sono da direttore d'orchestra (dal 72' Ruben Neves 6 - In campo con la giusta attenzione e la giusta fisicità in un momento della gara in cui serve tutto questo)

Danilo Pereira 6,5 - Una calamita di palloni che tanto serve al Portogallo per arginare i tre fenomeni francesi. Protagonista, suo malgrado, del rigore concesso ai suoi con Lloris che gli rifila un pugno volante alla testa. Evidentemente uno dei motivi della sua sostituzione (dal 46' Palhinha 6,5 - Entra in campo con enorme personalità. Stesse specifiche del compagno sostituito, interpretazione con una buona dose di qualità in più)

Renato Sanches 6,5 - Prestazione solida, di sacrificio e pure di qualità. Corre per due, occupa tante zone del campo, prova a concludere ma pure ad inserirsi. Una conferma dopo i buoni segnali con la Germania (dall'88' Sergio Oliveira sv)

Bernardo Silva 6,5 - Poche giocate che rubano lo sguardo. Ma tante piccole cose fatte bene. Come i ripiegamenti difensivi in aiuto su Mbappé ma pure gli uno contro uno che creano quasi sempre superiorità in ogni zona del campo (dal 72' Bruno Fernandes 6 - Inutile girarci intorno. Nel Portogallo, in questo Portogallo, sembra il fratello depotenziato della stella che brilla allo United. Compitino)

Cristiano Ronaldo 8 - Al 56' sbaglia uno stop. Dettaglio da sottolineare, vista la rarità. Poi il solito CR7: segna due gol, indica la via ai compagni, si muove più del solito. E soprattutto raggiunge l'ennesimo record di una straordinaria carriera: 109 gol in Nazionale, tanti quanti Ali Daei. In attesa del prossimo...

Diogo Jota 5 - Assente ingiustificato di serata, dopo il gol e l'assist contro la Germania. Mai nel vivo del gioco, mai pericoloso, mai coinvolto

Fernando Santos 6,5 - Le sue scelte, che a tratti sorprendono, sono giuste. Lascia fuori Bruno Fernandes e Joao Felix in favore di giocatori con più corsa e maggiore qualità nel passaggio. Il risultato è un primo tempo controllato senza particolari sofferenze. Nella ripresa la Francia accelera ma il suo Portogallo regge