Le pagelle della Francia - Notte da sogno per Benzema, Pogba inventa calcio. Mbappé delude

vedi letture

Lloris 5 - Il portiere campione del mondo in carica non può fare certe uscite. Oltre il rigore ha rischiato di far veramente male a Danilo. Serata da dimenticare, ora deve resettare e ripartire da zero.

Koundé 5 - Non una serata semplicissima, ma si adatta e prova anche a sgasare sulla corsia destra. Nel secondo tempo commette una sciocchezza inutile allargando troppo il braccio e concedendo a Ronaldo il rigore del 2-2.

Varane 6 - Qualche sbavatura di troppo, soprattutto sui rinvii di testa. Dalle sue parti si muove Ronaldo, un cliente mai semplice. Utilizza tutta l'esperienza che ha, ma non è la sua miglior serata coi blues.

Kimpembe 6,5 - Diverse sbavature, quando CR7 gli prende il tempo va fuori giri, non riesce ad ostacolare l’attaccante bianconero. Ma un paio di chiusure sono decisive per blindare il risultato sul 2-2.

Hernandez 5 - Il duello che ingaggia con Bernardo Silva è davvero divertente, ma il portoghese gli fa girare la testa. Deschamps lo tira fuori per via del cartellino giallo. (Dal 46’ Digne s.v.). (Dal 52’ Rabiot 6,5 - Buon approccio al match, si adatta a un ruolo non suo. Quando può si inserisce in area per poter far male di testa).

Pogba 7 - L’ex centrocampista della Juventus ci ha preso gusto con le sventagliate. Perde i riferimenti dopo la prima rete dei lusitani, ma l’assist per Benzema è qualcosa di meraviglioso. Rui Patricio gli nega il gol più bello dell’Europeo, ma che parata dell’estremo difensore portoghese.

Kanté 6,5 - Non è una serata facilissima, ma c’è sempre. Corre per due, spunta ovunque. I suoi lo lasciano solo, ma in mezzo le linee fa quello che può. Mette la pezza su Renato Sanches, stupendo il duello col pari ruolo portoghese.

Tolisso 5 -Deschamps lo schiera come esterno destro nel 4-2-3-1. L’impegno non manca, ma si vede che non è un esterno di fascia. Soffre parecchio, corre a vuoto fino all’uscita dal campo. (Dal 66’ Coman 6,5 - Entra in campo e cambia il ritmo del match. Ha la classe giusta per poter giocare in quel ruolo, ora è arrivato il suo momento).

Griezmann 6,5 - Nome omen. Indiavolato sin dai primi minuti, si muove e accorcia, aiuta anche in difesa con tackle da mediano inglese vecchia maniera. Gli manca soltanto il gol. (Dall’87’ Sissoko s.v.).

Mbappé 5 - Il Portogallo si chiude a doppia mandata e il numero 10 diventa claustrofobico: non trova spazi, non riesce mai ad incidere. Nel primo tempo si divora un gol praticamente fatto.

Benzema 7,5 - Per 40’ è stato il peggiore in campo. Poi si prende la responsabilità e pareggia i conti, si muove tra le linee da gran attaccante e piazza la doppietta dopo sei anni d'astinenza. Attaccante di razza, nel 4-2-3-1 può diventare un fattore determinante.

Didier Deschamps 6,5 - Sbaglia la mossa di Tolisso largo a destra, ma poi adatta Rabiot come terzino dopo l'uscita di Digne. La Francia ha potenziale, ora però i passi falsi non sono più concessi. E ha ritrovato pure Benzema.