Le vacanze saltate più belle di sempre: niente Seychelles per Castrovilli, va a Euro 2020

Il futuro di Gaetano Castrovilli si tinge d’azzurro: da oggi, complice l’infortunio di Lorenzo Pellegrini, il centrocampista della Fiorentina fa parte della rosa dell’Italia che affronterà Euro2020. Una bella notizia per l’ex Bari, costretto a rimandare le vacanze: secondo quanto riferito da FirenzeViola, oggi Castrovilli era già in vacanza in Puglia al momento della chiamata da Coverciano, pronto a imbarcarsi sabato per le Seychelles con la compagna Rachele. Tutto rimandato, ovviamente, ma ci sarà ben poco di cui lamentarsi.