Lippi: "L'Italia di Mancini è un'eccezione. Sa cosa è necessario fare per vincere"

"Spesso le nazionali rispecchiano il gioco che si fa nei rispettivi Paesi. Quella di Mancini è un’eccezione, fa un calcio propositivo, verticalizza e ha dimostrato di saper vincere. Sa cosa è necessario fare per vincere e mi auguro che continuino a farlo". Parla così Marcello Lippi a Sky Sport, commentando l’avventura europea degli Azzurri a Euro2020: "In cosa può migliorare? Non le manca niente, la continuità di rendimento quando aumenterà il valore delle avversarie sarà una verifica importante. Dal punto di vista psicologico c’è molto in comune con la mia nazionale: hanno capito cosa significa essere una squadra, con lo spirito di sacrificio e la voglia di mettersi al servizio degli altri. Con la Svizzera non credo ci sarà turnover: in queste situazioni l’entusiasmo permette di andare oltre la stanchezza fisica".