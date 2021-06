live Rob Page sfida l'Italia: la vigilia della gara contro il Galles nelle parole del ct

vedi letture

Meno uno alla gara tra Italia e Galles, il Dragone dopo l'exploit dell'ultimo Europeo del 2016 dove è arrivato in semifinale, sogna ancora in grande. Quattro punti in due partite, l'obiettivo per il ct Rob Page è il sorpasso agli azzurri. Servono tre punti e presenta la gara di domani in conferenza stampa.

Seguila live su Tuttomercatoweb.com dalle 20.15