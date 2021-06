Manninger: "Chiellini sempre sul pezzo. Alla Juve gli altri mangiavano, lui parlava di tattica"

"Arnautovic può cambiare la partita da un momento all’altro, ha i colpi del campionato. Ho saputo del Bologna, farà molto bene. Alaba è un talento puro che guida la difesa. Occhio al centrocampo poi, è il reparto più forte: non ti lascia respirare". Parla così, a gazzetta.it, l'x portiere di Juve e Austria Alexander Manninger: "In difesa nell'Italia c'è sempre il mi amico Chiellini? Anche se non gioca ti dà sempre qualcosa in più. Lo ricordo alla Juve, sempre sul pezzo: in allenamento, in partita, perfino a pranzo. Gli altri mangiavano, lui se ne stava lì a parlare di tattica. Con lui o dai mille o resti indietro, ma spero non giochi, con lui in campo per l’Austria è ancora più tosta".