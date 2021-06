Manninger anticipa Italia-Austria: "Si va ai supplementari, poi lì può succedere di tutto"

vedi letture

"Sensazioni per Italia-Austria di domani? Intanto è un onore essere agli ottavi. Non ci eravamo mai spinti così in alto. Di fronte abbiamo un'Italia più affamata che mai, come quella di Lippi o di Conte. Quando la vedi giocare pensi sempre ‘mamma mia, ma come si battono questi?’. Gli azzurri erano un gigante addormentato, si sono svegliati". Parla così, a gazzetta.it, l'x portiere di Juve e Austria Alexander Manninger: "Punto debole? L’esperienza. Non siamo mai arrivati a questo livello in un Europeo, quindi se ti tremano le gambe ci può stare. L’Italia può segnare 4 gol con estrema tranquillità, quindi bisogna pungere nei primi 10 minuti. Poi si vede. Possiamo essere la sorpresa. Un pronostico secco? Si va ai supplementari, lì può succedere di tutto".