Marocchi commenta Luis Enrique: "Nessuno meglio della Spagna? Lui accentra sempre attenzione"

vedi letture

“Non vedo una nazionale migliore della Spagna”. Così Luis Enrique, ct dei nostri prossimi avversari. A commentare le parole dell’iberico, su Sky, Giancarlo Marocchi: “Io gli faccio un applauso, lui ama dividere e accentrare l’attenzione su di sé. Mi piace, è un bel tipo, oltre a pretendere e a volte ci riesce, ma ci sta riuscendo in parte in questo europeo. Ha un modo di giocare che ci può mettere in difficoltà. Sarabia fuori è una buona notizia, lui e Ferran Torres li mette larghi coi piedi sulla linea. A noi due attaccanti così larghi potrebbero darci veramente noia, a occhio non vedo un’alternativa che possa giocare altrettanto largo come attaccante”.