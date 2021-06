Mpenza: "Questo è il Belgio più forte di sempre. Sono i favorito per vincere l'Europeo"

vedi letture

Intervistato da Sportbild l’ex attaccante del Belgio Emile Mpenza ha parlato delle ambizioni della sua nazionale in questo Europeo: “Questa è la migliore squadra di sempre, la qualità è eccezionalmente alta e in ogni ruolo ci sono più giocatori di livello altissimo. Quasi tutta la rosa milita nei club più importanti d’Europa e quindi sono tutti abituati a giocare ai massimi livelli e questo può essere un grande vantaggio. Per me il Belgio è il favorito per il titolo europeo e lo ha dimostrato nelle prime tre gare del torneo e non sono tante le squadre che possono batterlo. - continua Mpenza – Però anche nel 2018 il Belgio era favorito, ma alla fine è stata la Francia a vincere il Mondiale”.