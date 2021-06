Mpenza su Lukaku: "Conte ha tirato fuori il massimo da lui. Lo vedrei bene al Bayern"

L’ex nazionale belga Emil Mpenza intervistato da Sportbild ha tessuto le lodi del connazionale Romelu Lukaku consigliandolo al Bayern Monaco come eventuale sostituto di Robert Lewandowski: “La forza e la velocità di Romelu sono eccezionali e questo crea problemi a ogni difensore che faticano a duellare con lui e contenerlo. Antonio Conte all’Inter è riuscito a tirare fuori il massimo da lui e ora non ha più bisogno di cinque occasioni da rete per segnare un gol, riesce a farlo anche alla prima occasione. Anche il ct Martinez, che lo conosce dai tempi dell’Everton, ripone molta fiducia in lui ed è proprio di questo che Romelu ha bisogno. Il suo unico limite è il colpo di testa, deve migliorare perché non riesce quasi mai a essere pericoloso con quel fondamentale. Con un colpo di testa migliore potrebbe segnare in ogni situazione e sarebbe al pari di Lewandowski. - continua Mpenza – Penso che Lukaku possa essere l’erede ideale del polacco al Bayern Monaco perché il gioco dei bavaresi è perfetto per lui, mentre al Barcellona, per esempio, non funzionerebbe perché ha un sistema di gioco che poco si adatta alle sue caratteristiche”.