Nainggolan: "Belgio con più individualità, ma c'è molta pressione per Hazard e De Bruyne"

"Schierarmi? Come faccio, sono simpatizzante di entrambe le squadre, faccio il tifo per loro in parallelo. Ma stavolta sono una contro l’altra". Così Radja Nainggolan, sulle pagine de Il Messaggero, in vista di Belgio-Italia: "La squadra di Mancini è una bella formazione, gioca bene e sta andando avanti. Sa anche soffrire, come abbiamo notato nella sfida con l’Austria".

La differenza con il Belgio qual è? "Forse i Diavoli Rossihanno più individualità, la squadra di Martinez può contare su Lukaku, sugli Hazard. Su De Bruyne. A proposito, sempre che li recuperi. Sarebbe una grave perdita per il Belgio, che per questo sta vivendo molta pressione addosso. Sono giocatori importanti".