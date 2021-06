Neuer: "Rispettiamo la Francia, non partiamo sfavoriti", rivede le parole del portiere tedesco

"È difficile fare una previsione. Con il Bayern Monaco siamo usciti dalla Champions League contro il PSG, Mbappé ha avuto un ruolo importante in quell'occasione, mentre a Lisbona abbiamo vinto contro i parigini, per questo non posso dire cosa mi sia rimasto più in testa. Ci stimiamo a vicenda perché sappiamo che ci sono due giocatori di livello eccellente in campo, cosa molto importante per una squadra. So bene quanto siano forti i giocatori francesi, non solo Mbappé, per quello li rispettiamo, ma sono sicuro che il rispetto sia reciproco. Ogni partita comincia zero a zero, sappiamo che la Francia ha giocato un calcio vincente negli ultimi anni e ha anche grandi giocatori. Resto convinto che noi siamo una buona squadra, una contro cui non è facile giocare. Noi giochiamo ancora "petto in fuori" e proviamo a battere ogni avversario e sarà così anche contro la Francia. Li rispettiamo ma non ci consideriamo sfavoriti. Vogliamo solo vincere questa partita a casa nostra a Monaco". Così Manuel Neuer, portiere della Germania, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida con la Francia.