Niente arcobaleno allo stadio di Monaco. Graham Hansen: "La UEFA deve vergognarsi"

Continuano le reazioni nei confronti della UEFA dopo la decisione del massimo organismo calcistico europeo di vietare l’illuminazione dell’Allianz Arena di Monaco con i colori della bandiera arcobaleno, simbolo della comunità LGBTQI, in occasione della sfida fra Germania e Ungheria per sostenere la lotta contro la discriminazione. L’attaccante Caroline Graham Hansen, stella del Barcellona femminile e della nazionale norvegese, ha infatti usato parole dure contro la UEFA in un post su Twitter: “Vergognati UEFA per non aver permesso a Monaco di illuminare lo stadio coi colori dell’arcobaleno. Puoi fare molto meglio che definirla un’azione politica. Questa è una questione di uguaglianza, umanità e una presa di posizione contro l’odio”.

Shame on you @UEFA for not letting München light up the stadium in the rainbow colours!

You know better than calling this a political motivated action. This is a matter of equality, humanity and taking a stand against hate! #pride

— Caroline Hansen (@CarolineGrahamH) June 22, 2021