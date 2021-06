Olanda-Ucraina, per la prima volta in un Europeo 5 reti nella ripresa dopo lo 0-0 nei primi 45'

La vittoria dell'Olanda sull'Ucraina entra di diritto nella storia dell'Europeo: per la prima volta nella competizione sono infatti state messe a segno cinque reti nella ripresa, dopo lo zero a zero maturato nei primi quarantacinque minuti. Non ci si è di certo annoiati questa sera ad Amsterdam.

5 - This is the first ever match in the history of the European Championships to see five goals scored in the second half of a match that was 0-0 at half-time. Entertainment. #Euro2020

