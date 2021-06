Olanda, Wijnaldum: "Errori sia in attacco che in difesa, in difficoltà dopo l'espulsione"

Le parole di Wijnaldum dopo Olanda-Repubblica 0-2.

Il centrocampista dell'Olanda Georginio Wijnaldum ha commentato ai microfoni di NOS TV la sconfitta contro la Repubblica ceca, che ha messo fine all'Europeo degli Oranje: “I gol che abbiamo regalato, le occasioni che non abbiamo sfruttato: tutto questo ci sta passando per la testa. Dopo il cartellino rosso abbiamo avuto difficoltà a metterli sotto pressione. Le cose sono diventate più difficili per noi, anche se l'intera partita è stata dura. In qualche modo non siamo riusciti a gestire il modo in cui ci hanno messo sotto pressione. Non siamo riusciti a creare spazi. Abbiamo creato qualche occasione nel primo tempo, ma non abbastanza".