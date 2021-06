Pandev nella storia: è il secondo marcatore più anziano della storia dell’Europeo

vedi letture

Record agrodolce per Goran Pandev, che nonostante la sconfitta della sua Macedonia entra nella storia dell’Europeo. L’attaccante del Genoa, che ha trovato la prima, storica, rete della sua Nazionale in una manifestazione internazionale, diventa il secondo marcatore più anziano della storia dell’Europeo (37 anni e 321 giorni), alle spalle solo dell’austriaco Ivica Vastic, in rete a 38 anni e 257 giorni per l'Austria contro la Polonia nell'Europeo 2008.