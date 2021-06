Per l'Italia arriva la seconda gara del girone. Il precedente del 2006 e il rischio buccia di banana

Per l'Italia arriva oggi la gara contro la Svizzera. La seconda partita in una grande manifestazione - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è spesso una buccia di banana, perché istintivamente sei portato a dare il meglio, in termini di concentrazione e stimoli, nella gara d’esordio, poi, se va bene, è altrettanto istintivo rallentare. Pensiamo al Mondiale 2006. L’Italia, intossicata da Calciopoli, debutta bene con il Ghana (2-0), ma alla seconda inciampa negli Usa (1-1): De Rossi espulso, tanto affanno. Anche la Svizzera va presa con le molle, perché non ha un blasone da suscitare un orgoglio feroce, ma in passato ha creato spesso problemi.