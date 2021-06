Polemica in Germania: nonostante la crisi, aumentati i premi in caso di vittoria dell'Europeo

La crisi economica che ha colpito il mondo del calcio non sembra interessare la Federcalcio tedesca. In Germania sono scoppiate polemiche per le dichiarazioni di Oliver Bierhoff, che ieri ha parlato di un premio di 400.000 euro a testa per i giocatori in caso di vittoria dell'Europeo: "È una cifra alta, ma mi piacerebbe poterla pagare ai nostri giocatori quando la manifestazione sarà finita", ha risposto a chi gli faceva notare che in totale la spesa sarebbe di circa 10 milioni. Per fare un raffronto, per il Mondiale 2018 erano stati pattuiti premi per 350.000 euro, mentre per Euro 2016 avrebbero ricevuto 300.000 a testa in caso di vittoria. Oggi, nel pieno di una crisi, questo aumento fa molto discutere.