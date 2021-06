Polemiche in Germania, Orban rinuncia alla partita: annullato il viaggio a Monaco di Baviera

vedi letture

Il primo ministro ungherese, Viktor Orbán, ha annullato la sua visita a Monaco di Baviera, dove avrebbe dovuto assistere alla partita di Euro 2020 tra Germania e Ungheria (inizio alle 21). La decisione è stata presa in relazione alle polemiche dopo il no della UEFA alla proposta di illuminare con le luci arcobaleno l'Allianz Arena, come segno di protesta per una legge considerata discriminatoria nei confronti della comunità LGBT ungherese. A riportarlo è l'agenzia tedesca DPA.