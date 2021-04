È nata la Superlega! Il QN: "Da Letta a Salvini, la politica si unisce contro il progetto"

Come sottolinea il QN, tutti i colleghi europei, da Mario Draghi, Boris Johnson e il principe William, non potendosi permettere lo scollamento dalla base e dai valori dello sport popolare e di base, si sono schierati decisamente contro il progetto della Superlega. Nel giorno in cui la Commissione ha lanciato la Conferenza sul futuro dell'Europa, il calcio è stato l'unico argomento che ha messo d'accordo tutti, dal segretario del PD Enrico Letta a quello della Lega Matteo Salvini. Perfino il presidente francese Emmanuel Macron, in una doppietta perfetta con Viktor Orban: il pacifico confronto intorno a una palla ha unito politici liberali e illiberali, dopo che per secoli le palle di cannone hanno abbattuto tante fortezze nel Vecchio Continente.