Previsti 11mila tifosi italiani e 9mila spagnoli a Wembley: 40mila biglietti in vendita libera

Saranno almeno ventimila i tifosi italiani o spagnoli presenti stasera a Wembley per la semifinale di Euro 2020. È questo l’aggiornamento che arriva dopo il consueto meeting pre-partita svolto dalla UEFA. Nello specifico, attesi circa 11 mila tifosi italiani contro 9 mila tifosi iberici. Resta però una grande incognita, perché non è possibile stabilire un numero esatto per ciascuna delle due tifoserie, visto che la quota restante di biglietti (circa 40mila) è in libera vendita a pubblico generico.