Ramsey elogia l'Italia: "Gara molto dura, contro una squadra che non perde da trenta partite"

Sconfitta indolore per il Galles, che si qualifica agli ottavi dell'Europeo da seconda in classifica nel girone A. Interpellato dai microfoni di ITV Sport dopo il fischio finale contro l'Italia, Aaron Ramsey ha espresso così la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto: "È stata una gara per lunghi tratti molto difficile, contro una grande squadra che non perde da trenta partite. Abbiamo dimostrato grande carattere: questo penso sia indiscutibile, perché abbiamo dato tutto. È stato determinante per la qualificazione essere sempre compatti, avere equilibrio ed essere costanti durante le partite".